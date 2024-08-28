Пропавшую в Приморье 17-летнюю девушку нашли

По данным ведомства, жительница приморского поселка Тихий сообщила в полицию, что ее 17-летняя дочь пропала после того, как гостила у родни во Владивостоке. Заявительница предположила, что девушка могла уехать к подруге в Уссурийск, но её там не нашли. Полицейские, просмотрев соцсети подростка, выяснили, что девушка может находиться в Тюмени.