Пропавшую в Приморье 17-летнюю девушку нашли

ВЛАДИВОСТОК, 28 авг — РИА Новости. Семнадцатилетнюю девушку, которая пропала в Приморье, нашли у подруги в Тюмени, сообщило УМВД России по региону.
По данным ведомства, жительница приморского поселка Тихий сообщила в полицию, что ее 17-летняя дочь пропала после того, как гостила у родни во Владивостоке. Заявительница предположила, что девушка могла уехать к подруге в Уссурийск, но её там не нашли. Полицейские, просмотрев соцсети подростка, выяснили, что девушка может находиться в Тюмени.
«Оперативники… установили местонахождение пропавшей несовершеннолетней из Приморья. В Тюмени по просьбе полицейских к поискам пропавшей подключились волонтеры, которые первыми пришли в общежитие, где находилась девушка. Путешественницу до приезда матери передали инспекторам по делам несовершеннолетних города Тюмень», — сообщает ведомство в своём Тelegram-канале.
Сотрудники полиции провели с девушкой профилактическую беседу и передали матери, информирует УМВД.