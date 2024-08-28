В Новосибирске родители с ночи заняли очередь для записи детей в бассейн

27 августа у здания бассейна «Молодость» в Первомайском районе образовалась длинная очередь. Родители, желающие записать своих детей на занятия плаванием, начали занимать места еще в третьем часу ночи, несмотря на то что учреждение открывает свои двери лишь в 09:00. Родители, пришедшие к 6:00, уже не смогли записать своих детей в группы с тренерами.
«Почти сотня семей в итоге будет вынуждена возить деток в коммерческие бассейны других районов, если, конечно, осилит это финансово, ведь там это обойдётся в разы дороже», — написали разочарованные родители в паблике «Моя Первомайка». В результате, большинство детей из Первомайского района, желающих научиться плавать, могут остаться без необходимых занятий. В комментариях под постом родители написали с десяток гневных комментариев:
«2 год попасть не можем, издеваются что ли, почему на КСМ нельзя бассейн сделать, в чем проблема!».
«Ежегодный квест. Я приехала около 4 утра, в списке была в пятом десятке.. Два дня записи лил дождь, и люди стоят часами на улице, чтобы ребёнка записать на занятия. Слов нет».