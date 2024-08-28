В Новосибирске родители с ночи заняли очередь для записи детей в бассейн

«Почти сотня семей в итоге будет вынуждена возить деток в коммерческие бассейны других районов, если, конечно, осилит это финансово, ведь там это обойдётся в разы дороже», — написали разочарованные родители в паблике «Моя Первомайка». В результате, большинство детей из Первомайского района, желающих научиться плавать, могут остаться без необходимых занятий. В комментариях под постом родители написали с десяток гневных комментариев: