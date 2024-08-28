Двойников Юрия Кондратюка ищут в Новосибирске

Музей Новосибирска ищет людей, похожих на легендарного ученого, для участия в создании новой экспозиции в музее «Дом Кондратюка». Об этом сообщают в мэрии Новосибирска.
— Если вы узнали себя или кого-то из своих на одной из фотографий и хотите стать героем музейного контента, то присылайте свои фотографии на электронный адрес muzgor@mail.ru с пометкой /двойник Кондратюка, — сообщает телеграм-канал мэрии.
Наличие усов и бороды не является обязательным условием.
Напомним, в доме-музее основоположника советской космонавтики, построенном в 1924 году, в 2024 году начали капитальный ремонт.
Строители сохранили исторический облик здания 1924-го года, совместив это с обеспечением соблюдения в помещениях всех необходимых современных требований и с учётом потребностей музея. Например, теперь в здании есть подвал, где разместятся архив, технические помещения, будет место для хранения музейных предметов и оборудования. В результате полезная площадь выросла в два раза: с 720 кв. м до 1404 кв. м. Вместо деревянных перекрытий и шлакоблоков, которые уже буквально рассыпались в руках, — стены из кирпича, бетонные перекрытия.
Музей с обновленной экспозицией планируют открыть в декабре 2024 года.
Екатерина СОСНИНА.