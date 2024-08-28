Двойников Юрия Кондратюка ищут в Новосибирске

Строители сохранили исторический облик здания 1924-го года, совместив это с обеспечением соблюдения в помещениях всех необходимых современных требований и с учётом потребностей музея. Например, теперь в здании есть подвал, где разместятся архив, технические помещения, будет место для хранения музейных предметов и оборудования. В результате полезная площадь выросла в два раза: с 720 кв. м до 1404 кв. м. Вместо деревянных перекрытий и шлакоблоков, которые уже буквально рассыпались в руках, — стены из кирпича, бетонные перекрытия.