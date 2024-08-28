Олбани
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семейный праздник «Русские Спасы» отметили в Иркутске

Мероприятие начали с торжественного колокольного звона.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутске 23 августа на площадке по улице Ангарская 28 прошел самый настоящий семейным праздник. «Русские Спасы» начались с торжественного колокольного звона. После представитель Иркутской епархии провел молебен, благословил урожай и само празднество. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.

Жители и гости Иркутска смогли спеть, станцевать, посмотреть на выступление творческих коллективов. Также организаторы провели мастер-классы по традиционным хороводам, народным играм и колокольному звону.

— Три осенних Спаса празднуются в Иркутске на протяжении десятков лет. История традиции берет свое начало из глубины веков, но многие обряды этого светлого праздника сохранились и глубоко почитаются до сих пор, — рассказали в управлении культуры мэрии.

Каждый желающий мог познакомиться с гончарным ремеслом и попробовать себя в творчестве. На празднике раскрашивали байкальские камни. Помимо этого, прошли различные конкурсы.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске с 29 по 31 августа будут отмечать День Байкала.

праздники