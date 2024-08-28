Семейный праздник «Русские Спасы» отметили в Иркутске

В Иркутске 23 августа на площадке по улице Ангарская 28 прошел самый настоящий семейным праздник. «Русские Спасы» начались с торжественного колокольного звона. После представитель Иркутской епархии провел молебен, благословил урожай и само празднество. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.
Жители и гости Иркутска смогли спеть, станцевать, посмотреть на выступление творческих коллективов. Также организаторы провели мастер-классы по традиционным хороводам, народным играм и колокольному звону.
— Три осенних Спаса празднуются в Иркутске на протяжении десятков лет. История традиции берет свое начало из глубины веков, но многие обряды этого светлого праздника сохранились и глубоко почитаются до сих пор, — рассказали в управлении культуры мэрии.
Каждый желающий мог познакомиться с гончарным ремеслом и попробовать себя в творчестве. На празднике раскрашивали байкальские камни. Помимо этого, прошли различные конкурсы.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске с 29 по 31 августа будут отмечать День Байкала.