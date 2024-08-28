Медвежонка заметили в центральном районе Киренска

Новый факт выхода медведя к людям зафиксировали в Киренске Иркутской области. Косолапый попал во время пробежки на камеры видеонаблюдения. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД региона, маленький хозяин леса прогуливался по набережной реки Киренга около восьми вечера 27 августа.
— Полицейские во взаимодействии с районной администрацией и охотоведами проводят мероприятия, направленные на обеспечение безопасности населения и контроля за ситуацией, — пояснили в ведомстве.
Правоохранители напомнили, что приближаться даже к маленьким хищникам и пытаться сделать с ними фото может быть опасно для жизни. А если вы заметили дикого зверя, то лучше сразу сообщите по номеру «102».
Ранее КП-Иркутск сообщала, что жителям Катангского района Иркутской области, чьи участки затопило во время весеннего наводнения, выплатят разово 10 тысяч рублей. Тем, у кого имущество было безвозвратно утрачено — 50 тысяч рублей.