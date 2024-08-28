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Мошенники вновь пытаются обмануть омичей от лица губернатора

В последний раз они работали по такой схеме в апреле.

Источник: Комсомольская правда

Телефонные мошенники от лица губернатора Виталия Хоценко снова пытаются украсть деньги омичей. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

Виталий Хоценко призвал игнорировать сообщения мошенников и обращаться в полицию.

«Мошенники снова пытаются общаться от моего имени. Обращаюсь ко всем: не отвечайте на подозрительные звонки и сообщения, будьте бдительны и тщательно проверяйте информацию. Обо всех сомнительных случаях незамедлительно сообщайте в правоохранительные органы», — рассказал губернатор.

Ранее мы писали, что в апреле мошенники начали рассылать омичам сообщения от имени Виталия Хоценко.