Мошенники вновь пытаются обмануть омичей от лица губернатора

«Мошенники снова пытаются общаться от моего имени. Обращаюсь ко всем: не отвечайте на подозрительные звонки и сообщения, будьте бдительны и тщательно проверяйте информацию. Обо всех сомнительных случаях незамедлительно сообщайте в правоохранительные органы», — рассказал губернатор.