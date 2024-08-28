В Иркутской области медведь прошелся в центре города

Хищник около 20:00 по местному хищник пробегал в районе набережной реки Киренга, сообщает полиция региона.
Накануне также местные жители сообщали, что видели медвежонка в центральных районах города. В МВД уточнили, что ведомство держит ситуацию под контролем.
В середине июня, как писал «Ъ-Сибирь», в Иркутской области за выходные было зафиксировано пять случаев выхода медведей к населенным пунктам. Хищников заметили в Ангарске и городе Усть-Илимск. Также жительница микрорайона Солнечный поселка Магистральный сообщила, что по камерам увидела медведя во дворе своего дома.
В июле также произошел еще один инцидент с участием медведя. На побережье Байкала двое туристов свалились со скалы, убегая от хищника. Мужчин находились на берегу Чивыркуйского залива в одной из отдаленных бухт. Из леса к ним вышел медведь. При падении один из туристов погиб на месте, второй получил травмы.