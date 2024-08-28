В Иркутской области медведь прошелся в центре города

В июле также произошел еще один инцидент с участием медведя. На побережье Байкала двое туристов свалились со скалы, убегая от хищника. Мужчин находились на берегу Чивыркуйского залива в одной из отдаленных бухт. Из леса к ним вышел медведь. При падении один из туристов погиб на месте, второй получил травмы.