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Еще один амфитеатр появится в Волгограде возле храма

Благоустройство улицы Кузнецкой запланировано в границах улиц Новоузенская, Липецкая и площади.

Источник: Волгоградская епархия

Рельеф местности возле Казанского собора в Волгограде украсит амфитеатр. И это уже вторая конструкция такого вида в Волгограде. Первая появилась больше года назад на Центральной набережной города-героя.

Нынешний амфитеатр будет не столь масштабным. И сделают его не из бетона, а в виде деревянной конструкции, врезанной в склон. Также здесь обустроят прогулочную террасу. Вдоль улицы Кузнецкой хотят расположить беседки.

Промышленные вышки специалисты Центра «ВЯЗ» предложили украсить архитектурно-художественной подсветкой, стилизованной под различных персонажей. Новую благоустроенную территорию также дополнительно осветят. Благоустройство улицы Кузнецкой запланировано в границах улиц Новоузенская, Липецкая и площади возле храма.

строительство