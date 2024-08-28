Еще один амфитеатр появится в Волгограде возле храма

Рельеф местности возле Казанского собора в Волгограде украсит амфитеатр. И это уже вторая конструкция такого вида в Волгограде. Первая появилась больше года назад на Центральной набережной города-героя.
Нынешний амфитеатр будет не столь масштабным. И сделают его не из бетона, а в виде деревянной конструкции, врезанной в склон. Также здесь обустроят прогулочную террасу. Вдоль улицы Кузнецкой хотят расположить беседки.
Промышленные вышки специалисты Центра «ВЯЗ» предложили украсить архитектурно-художественной подсветкой, стилизованной под различных персонажей. Новую благоустроенную территорию также дополнительно осветят. Благоустройство улицы Кузнецкой запланировано в границах улиц Новоузенская, Липецкая и площади возле храма.