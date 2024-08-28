В школы Перми в 2024 году пойдут 14 тысяч первоклассников

Число первоклассников в Перми в 2024 году составит 14 тысяч человек, рассказали сайту perm.aif.ru в городском департаменте образования.
Как сообщили в ведомстве, общее количество учеников, которые отправятся в пермские школы в сентябре, составляет 142 тысячи. Из них около 14 тысяч пойдут в первый класс. В то же время в детских садах Перми ожидается более 60 тысяч воспитанников.
«Ребят примут 193 образовательных учреждения: 101 школа, 78 детских садов, 14 учреждений дополнительного образования. Все учреждения образования прошли приёмку. Также в пяти зданиях школ продолжается капитальный ремонт», — рассказали perm.aif.ru в департаменте образования Перми.
В ведомстве уточнили, что ремонт, который проводят в школах, планируют завершить осенью. В департаменте также напомнили юным пермякам и их родителям о том, что День знаний в 2024 году состоится 2 сентября.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о том, что в пермских школах не планируют отбирать у учеников мобильные телефоны на входе в школу. О том, будет ли действовать ограничение на использование гаджетов в столице Прикамья, на пленарном заседании гордумы рассказала замглавы города Екатерина Мальцева.