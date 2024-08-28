В школы Перми в 2024 году пойдут 14 тысяч первоклассников

Как сообщили в ведомстве, общее количество учеников, которые отправятся в пермские школы в сентябре, составляет 142 тысячи. Из них около 14 тысяч пойдут в первый класс. В то же время в детских садах Перми ожидается более 60 тысяч воспитанников.