Пятеро мужчин из Братского района ушли добровольцами на СВО

Пятеро мужчин из Братского района решили подписать контракт с министерством обороны, и отправится на СВО. Добровольцами стали жители Тармы, Вихоревки, Добчура и Илира. 28 августа машина местной администрации отвезла будущих солдат до сборного пункта. Об этом рассказал мэр Братского района Александр Дубровин.
— Стало уже доброй традицией передавать парням флаги Братского района и шевроны с изображением нашего герба. Уверен, что это будет напоминанием о доме и о том, что весь Братский район гордится своими героями, — написал Александр Дубровин в социальных сетях.
Проводить мужчин пришли жены, дети, родители, а также представители администрации. Они пожелали им удачи и скорейшего возвращения домой.
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