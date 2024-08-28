«Море лежит, но течение тянет»: погода на калининградских пляжах 28 августа

В среду, 28 августа, на калининградском взморье хорошая погода: ветер стих, волны успокоились, но на некоторых пляжах по-прежнему висят жёлтые флаги. «Море, может, и лежит, но течение тянет», — напомнили спасатели, комментируя ситуацию «Клопс».