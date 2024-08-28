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«Море лежит, но течение тянет»: погода на калининградских пляжах 28 августа

«Клопс» получил информацию в МЧС.

Сейчас в Олбани: +22° 3 м/с 78% 751 мм рт. ст. +17°

В среду, 28 августа, на калининградском взморье хорошая погода: ветер стих, волны успокоились, но на некоторых пляжах по-прежнему висят жёлтые флаги. «Море, может, и лежит, но течение тянет», — напомнили спасатели, комментируя ситуацию «Клопс».

Температура воды остаётся в диапазоне от +18 °C до +20 °C. Воздух прогреется до +23 °C.

  • Балтийск: флаг жёлтый, купаться следует с осторожностью;
  • Зеленоградск: без флага, купаться разрешено;
  • Пионерский: без флага, можно находиться в воде;
  • Светлогорск: флаг жёлтый, стоит быть внимательным;
  • Янтарный: флаг жёлтый, необходимо быть аккуратным.

Информация актуальна на момент публикации.