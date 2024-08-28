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Жители Ростовской области заявили о громких звуках ночью 28 августа

Жители нескольких городов Ростовской области слышали громкие звуки в небе прошедшей ночью.

Источник: Комсомольская правда

Жители нескольких городов Ростовской области сообщили в социальных сетях о громких звуках, которые были слышны в ночь на 28 августа.

Люди сообщили о «мощном грохоте», от которого в некоторых местах сработала сигнализация у припаркованных машин. При этом интернет-пользователи не смогли сразу выяснить источник шума, были сделаны различные предположения.

Позже ситуацию прокомментировал губернатор Василий Голубев. Глава региона сообщил в Telegram, что около 3 часов ночи военные сбили четыре БПЛА. После этого в Каменском районе произошло возгорание на топливном складе. Предварительно, угроза распространения огня на жилые дома отсутствует, пострадавших нет. На месте уже работают силы экстренного реагирования.