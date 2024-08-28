Жители Ростовской области заявили о громких звуках ночью 28 августа

Позже ситуацию прокомментировал губернатор Василий Голубев. Глава региона сообщил в Telegram, что около 3 часов ночи военные сбили четыре БПЛА. После этого в Каменском районе произошло возгорание на топливном складе. Предварительно, угроза распространения огня на жилые дома отсутствует, пострадавших нет. На месте уже работают силы экстренного реагирования.