Жители Ростовской области заявили о громких звуках ночью 28 августа

Жители нескольких городов Ростовской области сообщили в социальных сетях о громких звуках, которые были слышны в ночь на 28 августа.
Люди сообщили о «мощном грохоте», от которого в некоторых местах сработала сигнализация у припаркованных машин. При этом интернет-пользователи не смогли сразу выяснить источник шума, были сделаны различные предположения.
Позже ситуацию прокомментировал губернатор Василий Голубев. Глава региона сообщил в Telegram, что около 3 часов ночи военные сбили четыре БПЛА. После этого в Каменском районе произошло возгорание на топливном складе. Предварительно, угроза распространения огня на жилые дома отсутствует, пострадавших нет. На месте уже работают силы экстренного реагирования.