Семь жителей Братска отправились добровольцами на СВО

— Принял я это непростое решение далеко не сразу. Но дети подросли, решил идти на помощь нашим. Ради детей, их будущего. Срочную служил в Иркутской области, в войсках ПВО. У меня прадед воевал, погиб в 1941 году. Боевые традиции в семье есть, иду их продолжать, Прощаться с родными грустно, но настроение боевое, — рассказывает доброволец Максим, который переехал из Омска в город девять лет назад.