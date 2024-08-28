Семь жителей Братска отправились добровольцами на СВО

Еще семеро мужчин из Братска добровольно отправились на СВО. Их отвезли в областной сборный пункт в Шелехове. Там они подписали контракт с министерством обороны. Мэр Братска Сергей Серебренников приехал проводить будущих солдат, пожелал им удачи, здоровья и скорейшего возвращения домой. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе администрации Братска.
— Принял я это непростое решение далеко не сразу. Но дети подросли, решил идти на помощь нашим. Ради детей, их будущего. Срочную служил в Иркутской области, в войсках ПВО. У меня прадед воевал, погиб в 1941 году. Боевые традиции в семье есть, иду их продолжать, Прощаться с родными грустно, но настроение боевое, — рассказывает доброволец Максим, который переехал из Омска в город девять лет назад.
Мужчин пришли проводить члены семьи, друзья, коллеги. В областной пункт они отправились под марш «Прощание славянки».
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре прошел семейный праздник «Русские Спасы».