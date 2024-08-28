Депутаты Заксобрания проверили готовность школ Тайшета

Представители областного парламента находятся с рабочим визитом в Тайшете. Накануне начала учебного года председатель Заксобрания Александр Ведерников и вице-спикер Наталья Дикусарова посетили несколько образовательных организаций города, чтобы оценить их готовность. Их сопровождали представители городской и районной администраций.
Так, в школе № 5 в ближайшее время планируется провести капитальный ремонт по федеральной программе. Александр Ведерников напомнил руководству школы и об областной программе «Доступный школьный стадион» с помощью которой можно оборудовать современную спортивную площадку. И пользоваться ей смогут не только ученики, но и местные жители. Средства на это выделяются из областной казны.
Следующий пункт для посещения — мастерские и общежитие Тайшетского промышленно-технологического техникума. Помещение мастерских капитально отремонтировали, закуплено новое оборудование: финансирование на эти цели выделялось из регионального бюджета, помогло и местное предприятие. Навели порядок и в общежитии, где могут проживать 112 студентов. Председатель областного парламента подчеркнул: в три раза, то есть до 1,5 млрд рублей на ближайшие три года, было увеличено финансирование из областного бюджета подобных мероприятий. Они проводятся в рамках концепции развития среднего профессионального образования, разработанной по предложению парламентариев. Направляются эти средства на ремонт учебных корпусов и общежитий учреждений среднепрофессионального образования, обновление их материально-технической базы.
— Развитие инфраструктуры наших колледжей и техникумов — это хорошее подспорье для таких промышленных городов, как Тайшет, — сказал Александр Ведерников.
Кроме того, сейчас в Тайшете проводят реконструкцию здания, где разместится филиал Иркутского национального исследовательского технического университета.
— Возможность открытия филиала вуза в Тайшете появилась благодаря конструктивному подходу главы города к вопросу профессиональной подготовки кадров, — отметила Наталья Дикусарова. — Уже сделаны практические шаги, достигнуто соглашение и с вузом, и с предприятиями Тайшета. Для нас это важно, сейчас есть кадровый голод, и подготовка специалистов в нашем городе может решить эту проблему.
Осмотрели депутаты и те участки дорог, которые были отремонтированы в этом году. Министр транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Лобанов рассказал, что уже заключены контракты на ремонт объектов в 2025 и 2026 годах. Более того, некоторые работы начаты уже сейчас и рассматривается возможность переноса финансирования на более ранние сроки.