Депутаты Заксобрания проверили готовность школ Тайшета

Следующий пункт для посещения — мастерские и общежитие Тайшетского промышленно-технологического техникума. Помещение мастерских капитально отремонтировали, закуплено новое оборудование: финансирование на эти цели выделялось из регионального бюджета, помогло и местное предприятие. Навели порядок и в общежитии, где могут проживать 112 студентов. Председатель областного парламента подчеркнул: в три раза, то есть до 1,5 млрд рублей на ближайшие три года, было увеличено финансирование из областного бюджета подобных мероприятий. Они проводятся в рамках концепции развития среднего профессионального образования, разработанной по предложению парламентариев. Направляются эти средства на ремонт учебных корпусов и общежитий учреждений среднепрофессионального образования, обновление их материально-технической базы.