Известные люди поздравляют Уфу с юбилеем

"Никогда не жалел, что вся моя профессиональная жизнь и карьера связана с Уфой. Думаю, это счастье — работать для украшения родного города: в юности, мечтая о том, как можно сделать его лучше; а затем, став профессионалом — о чудо! — реализовывать это. Таким чудом (не побоюсь этого слова) стало то, что в 1988 году, работая с друзьями-архитекторами над конкурсным проектом реконструкции Торговых Рядов я, 26-летний начинающий архитектор делал часть проекта, относящуюся к соседним кварталам. Я думал о пешеходных зонах, городской жизни в преобразованных внутриквартальных пространствах, о небольших кафе, магазинах и выставочных залах, площадках для выступлений артистов и массовых мероприятий. Это было невероятно и неосуществимо тогда не только в Уфе, но и в столицах.