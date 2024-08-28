Известные люди поздравляют Уфу с юбилеем

Поздравительные телеграммы, открытки, письма и подарки продолжают поступать в редакцию «АиФ». У издательского дома сложились давние и теплые отношения с множеством известных людей, уроженцев Башкирии. Многие из них не забыли поздравить любимый город с юбилеем.
«Здесь мне дорог каждый камень»
Вячеслав Стрижевский, экс-директор Башкирского оперного театра и Русского драмтеатра, фотохудожник, автор первого цветного фотоальбома об Уфе «Город над Агиделью» (1978):
"Мы с мамой и двумя братьями приехали в Башкирию, в Ключарёво, из Москвы, когда мне было меньше года. А вскоре перебрались в Уфу, где я прожил более 80 лет и, считаю, стал частью этого города. А он стал частью меня.
Уфа свела меня со многими интересными людьми, они — самая большая моя любовь и самое ценное богатство. Это и писатели, и врачи, и журналисты — мои наставники из «Вечёрки» Алла Анатольевна Докучаева, Юрий Фёдорович Дерфель, другие. Им моя бесконечная благодарность.
Но особая любовь — к людям искусства. Театрам — оперному и Русской драмы — я отдал 20 лет, обрёл там много друзей, через них познал черты уфимского характера — доброту, отзывчивость, дружелюбие.
Личное счастье, прекрасные дети, внуки — это тоже подарила мне Уфа.
Мне здесь знаком и дорог каждый камень. Но город меняется на глазах, темп жизни стал истинно столичный. Смотришь в окно — сплошь новостройки, строительные краны! Сегодня в Уфе много интересных объектов и локаций для съёмок.
Люблю историческую часть, атмосферу вокруг оперного театра — Дворянское собрание, Пушкинская аллея… А музей Шаляпина — это же европейский уровень! Нравится улица Октябрьской революции. Надеюсь, вскоре особняки наполнят жизнью, и неплохо, если в одном из них сделают музей фотографии.
А где ещё, как не в Уфе, когда идёшь по улице, тебя приветствует каждый пятый (чаще женщины)? И часто это незнакомые люди. «Здравствуйте! Мы приходили к вам в театр на спектакли». Знаете, это дорогого стоит!".
«С Уфой связано главное в жизни»
Альфия Каримова, руководитель фонда им. Мустая Карима:
"Об Уфе могу говорить бесконечно — с ней связаны главные и лучшие события жизни. Первые годы моего детства прошли во дворе, который граничил с парком Якутова. При том что он всегда был детским, на территорию пускали только со взрослыми, а в выходные вход был платный. Мы обожали его и частенько тайком от родителей пробирались туда через щель в заборе. Парк был очень красивый, зелёный: вековые деревья, железная дорога, гипсовые фигуры (пионеры с горнами, девушки с веслом), уютные беседки, павильон-библиотека, озеро. Купаться нам запрещали, зато можно было вдоволь кататься на лодках. Из зимних парковых забав вспоминаются походы с папой на лыжах.
Любила я и стадион «Труд», где занималась теннисом, бегала на каток, посещала мотогонки и первые матчи «Салавата Юлаева». По улице Ленина ходили трамваи старого образца, за них удобно было цепляться сзади, что и делали мальчишки. Даже в центре тогда был гужевой транспорт. У меня сохранилось фото: пустынная улица Ленина — и одинокая лошадь, доставляющая в магазин продукты.
Многое связано с улицей Социалистической, которая ныне носит имя отца. Там стоял дом, где познакомились мои родители, с этой улицы папа уходил на фронт (в доме учителя, к сожалению, утраченном, был военкомат), а неподалёку, тогда уже с маленьким сыном его ждала мама.
Рада, что в Уфе сохранилось много старины и очень жаль, что в последние 20 лет город теряет зелёный наряд, а архитектурный облик меняется порой не в лучшую сторону: на месте красивых старинных зданий вырастают безликие высотки. Город лишается узнаваемости, своего уфимского шарма.
Думаю, мало просто быть уфимцем — надо знать историю города, ценить его особую энергетику, его душу, доносить это до младших поколений и прививать им истинную любовь к Уфе".
«Благодарю Уфу за всё, что удалось»
Олег Ханов, народный артист РФ и РБ, актёр Оренбургского театра драмы им. М. Горького:
"Уфа — чудный город на холмах, опоясанный прекрасной Агиделью, — моя судьба и моя любовь! Мне дорога в Уфе каждая улица — особенно в старой части, где расположены Институт искусств, Башдрамтеатр, Дом актёра, Оперный театр, где в студии при тогдашнем Башдраме училась и начинала как актриса моя мама.
В Институте искусств, куда я поступил в 1968-м, в год его открытия, меня встретили замечательные педагоги Загир Гарипович Исмагилов, Шаура Мусовна Муртазина, Фардуна Касимовна Касимова, а учили легендарные Габдулла Габдрахманович Гилязов, Гюлли Арслановна Мубарякова, Суфия Гильмановна Кусимова.
Уфа — это, прежде всего, люди, с которыми я шёл по жизни: Файзи Адгамович Гаскаров, Рифкат Вакилович Исрафилов, Арслан Кутлыахметович Мубаряков, Зайтуна Исламовна Бикбулатова — глыбы башкирского искусства. И, конечно, наш патриарх Мустай Карим. Я играл в шести его пьесах, а дебютировал в «Стране Айгуль».
Вообще, в Уфе я сыграл свои лучшие роли — в постановках «И судьба — не судьба», «Бибинур, ах, Бибинур!», «Великодушный рогоносец», «Любишь — не любишь»…
Любовь, создание семьи, рождение сына, внуков и всё, что связано с их ростом и взрослением, — это тоже моя Уфа!
Город преображается: становится светлее, выше, красивее, но его улицы и дома хранят память и навевают незабываемые воспоминания. Благодарю Уфу за всё, что удалось и что ещё впереди! С праздником, дорогие друзья! Пусть эта замечательная дата станет новой ступенью в жизни каждого из нас!".
«Всегда зелёная и солнечная»
Николай Рихтер, народный артист РБ, актёр Русдрамтеатра, участник проекта «Уфа, я люблю тебя!»:
"Родной город не выбирают, тебя навсегда связывают с ним незримые нити! Уфа — это моё детство, моя юность, моё настоящее!
Маленьким катался с мальчишками на скейтах на Горсовете, смотрел на здание Русского театра и даже не догадывался, что стану актёром и буду выходить на сцену. Недавно прогулялся по любимому парку Гафури: вот здесь было чёртово колесо, там — деревянный городок, кафе «Дубки»… А гипсовый Мишка до сих пор стоит, и сколько уже поколений ребятишек ласково гладит его лапы! Когда между репетициями или после спектакля выпадает немного времени — иду в этот парк, слушаю листву, наблюдаю за белочками, которых подкармливают добрые люди, душа наполняется светом, тело — энергией, а усталость и негатив улетучиваются. Сердце города для меня здесь!
У Уфы свой особый запах — его не спутаешь ни с каким другим! Есть своё настроение — не лихорадочное и не усыпляющее, а очень размеренное, радушное и гостеприимное. Наверное, благодаря тем людям, которые здесь живут, и тем, кто приезжает сюда из глубинки, привозя с собой особую доброту. Есть у Уфы и свой цвет — для меня она зелёная и в любую погоду, солнечная!
Если бы я хотел познакомить кого-то с нашим городом, непременно повёз бы их в Гостиный Двор, прокатил на машине по улице Ленина и проспекту Октября, чтобы гости почувствовали удивительную атмосферу Уфы. А ещё обязательно показал бы наши театры — невероятно красивые, самобытной архитектуры, не похожие один на другой.
Вот так едешь вечером по проспекту Салавата Юлаева и думаешь: видели бы сейчас мои родители, как изменилась Уфа — эти огромные, красивые высотки, широкие развязки, креативные общественные пространства! Город развивается колоссально, жизнь в нём бурлит! Уфа, хранимая объятиями трёх рек, движется вперёд!".
«Это счастье — работать для украшения города»
Дмитрий Винкельман, заслуженный архитектор РБ:
"Никогда не жалел, что вся моя профессиональная жизнь и карьера связана с Уфой. Думаю, это счастье — работать для украшения родного города: в юности, мечтая о том, как можно сделать его лучше; а затем, став профессионалом — о чудо! — реализовывать это. Таким чудом (не побоюсь этого слова) стало то, что в 1988 году, работая с друзьями-архитекторами над конкурсным проектом реконструкции Торговых Рядов я, 26-летний начинающий архитектор делал часть проекта, относящуюся к соседним кварталам. Я думал о пешеходных зонах, городской жизни в преобразованных внутриквартальных пространствах, о небольших кафе, магазинах и выставочных залах, площадках для выступлений артистов и массовых мероприятий. Это было невероятно и неосуществимо тогда не только в Уфе, но и в столицах.
А в 2018 году наша мастерская начала трёхлетнюю работу по реализации всем известного и всеми любимого АРТ-Квадрата. Можно только благодарить судьбу и любимый город за это!
Думаю об Уфе, и невольно приходят мысли о её мягком, добродушном и, возможно, неярком характере. Это особенно заметно на фоне окружающих жёстких и харизматичных городов-миллионников. В добродушии, толерантности, готовности принять новое и иное — особое очарование города, лежащего на пологих холмах среди зелёных долин, от которого никуда не уйти".
Ирина Карамова, главный врач БСМП г. Уфы, профессор:
«Поздравляю родную Уфу и всех её жителей с замечательным праздником — 450-летием основания города! Рада видеть, как наша Уфа день от дня развивается: строятся новые объекты, ремонтируются дороги, благоустраиваются общественные пространства.
Благодаря национальным проектам значительно повышается качество жизни горожан и гостей, улучшается инфраструктура, становится доступнее и качественнее медицинская помощь. Наша Уфа становится местом притяжения туристов, привлекает к себе всё больше гостей из разных регионов России и других стран, много раз она была местом проведения крупнейших мероприятий российского и международного уровня.
Желаю Уфе становится краше, больше и лучше! Уверена, что наш город ждет прекрасное светлое будущее! Люблю тебя, Уфа! С Юбилеем!».
Рашит Бадыков, онколог, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ и РБ, почётный гражданин Уфы:
"Дорогие уфимцы! От всей души поздравляю вас с юбилеем нашей столицы!
В сердце любого из нас Уфа занимает особое место, неважно — коренной он горожанин или уфимец в первом поколении. Этот город стал родным и дорогим для каждого: здесь мы проходили первую школу жизни, создали семьи, родили детей, добились успехов в профессии. Мы все одинаково гордимся Уфой, её прошлым и настоящим, достижениями, традициями и самобытной культурой, ощущаем причастность к её успехам и развитию.
Как врач с 60-летним стажем отмечу, что в системе здравоохранения Уфы трудятся профессионалы высокого класса с огромными знаниями и компетенциями, умелыми руками и чуткими сердцами. Они успешно решают поставленные задачи, осваивают новейшие медицинские технологии, продолжают лучшие традиции уфимского здравоохранения. И я горд, что к этому славному сообществу причастны моя семья, мои дети.
В преддверии юбилея хочу пожелать Уфе процветания и светлого будущего, уфимцам — счастливой, благополучной и комфортной жизни, успехов во всех добрых делах! И, конечно же, крепкого здоровья!".