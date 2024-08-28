Певица Лиззо рассказала, что работает над новым альбомом

Я не собиралась публиковать это, но я из 2021-го была бы так горда мной из 2024-го. И я говорю не только о своем теле. Если бы вы только знали, что я сделала для своего психического и эмоционального здоровья за последний год. Уиииииии, не волнуйтесь, я напишу об этом альбом.