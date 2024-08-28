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Певица Лиззо рассказала, что работает над новым альбомом

Американская певица и автор песен Лиззо опубликовала в своих соцсетях ролик, в подписи к которому написала, что работает над новым альбомом. Вероятнее всего, лонгплей будет посвящен психическому и эмоциональному состоянию артистки.

Источник: Звук

Американская певица и автор песен Лиззо опубликовала в своих соцсетях ролик, в подписи к которому написала, что работает над новым альбомом. Вероятнее всего, лонгплей будет посвящен психическому и эмоциональному состоянию артистки.

Лиззо поделилась с поклонниками, что ее нынешнее эмоциональное состояние намного лучше, чем было в 2021 году.

Я не собиралась публиковать это, но я из 2021-го была бы так горда мной из 2024-го. И я говорю не только о своем теле. Если бы вы только знали, что я сделала для своего психического и эмоционального здоровья за последний год. Уиииииии, не волнуйтесь, я напишу об этом альбом.

Лиззо
певица.

Слухи о том, что Лиззо работает над новым альбомом, появились через несколько дней после того, как певица объявила, что берет перерыв в карьере на год.

Ранее в марте этого года Лиззо намекнула на завершение своей карьеры из-за обрушившегося на нее хейта.