Более 20 улиц остались без света в Западном округе Краснодара

В результате аварии без электроэнергии остались жилые дома на улицах: Красная, Грозненская, Дальняя, Клубная, Офицерская, Шоссе нефтяников, 1,2,3 линия Нефтяников, Лузана, Новаторов, Стахановская, Горького, Казачья, Карасунская набережная, Бабушкина, Красных партизан, Свободы, Дзержинского, Строителей, Рашпилевская, Тургенева, Одесская и другие.