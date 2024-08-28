Олбани
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 20 улиц остались без света в Западном округе Краснодара

В Западном округе Краснодара произошло аварийное отключение электроэнергии. По данным ЕДДС, без света остались более 20 улиц города.

Источник: Коммерсантъ

Причиной отключения послужило повреждение на линии 6кВ. Сейчас из строя выведены ПС «Дальняя», «ДЛ-1» и 36 трансформаторных подстанций.

В результате аварии без электроэнергии остались жилые дома на улицах: Красная, Грозненская, Дальняя, Клубная, Офицерская, Шоссе нефтяников, 1,2,3 линия Нефтяников, Лузана, Новаторов, Стахановская, Горького, Казачья, Карасунская набережная, Бабушкина, Красных партизан, Свободы, Дзержинского, Строителей, Рашпилевская, Тургенева, Одесская и другие.

На месте повреждения работает бригада специалистов. Сроки восстановления электроснабжения не уточняют.

ЖКХ