Движение по Петровскому проспекту в Петербурге ограничат до 11 октября

Временные ограничения на движение транспорта вводятся с 30 августа в двух районах Петербурга. Самые долгие из них будут в Петроградском районе. Там ограничат движение по Петровскому проспекту до 11 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.