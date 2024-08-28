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Движение по Петровскому проспекту в Петербурге ограничат до 11 октября

В двух районах Петербурга с 30 августа вводятся временные ограничения на движение транспорта.

Временные ограничения на движение транспорта вводятся с 30 августа в двух районах Петербурга. Самые долгие из них будут в Петроградском районе. Там ограничат движение по Петровскому проспекту до 11 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.

— В связи с производством работ по реконструкции инженерных сетей ограничивается движение по Петровскому проспекту от Петровской площади до Ремесленной улицы, с закрытием движения по Петровскому проспекту в направлении от Петровской площади к мосту Бетанкура, — уточнили в пресс-службе.

А до 10 октября будет ограничено движение по Ремесленной улице у перекрестка с Петровским проспектом.

Еще одно ограничение затронет Выборгский район. Там из-за ремонта дорожного полотна до восьми утра 3 сентября перекроют движение по Парголовской улице, улице Харченко, а также на улице Грибалевой у пересечений с Кантемировской улицей.