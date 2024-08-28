Диван из сериала «Друзья» выставят на аукцион

В Лос-Анджелесе выставят на торги реквизит из сериала «Друзья», в его числе — полноразмерная копия студийного дивана из Центральной кофейни (Central Perk). Об этом 28 августа сообщает издание The Telegraph.
В общем количестве на аукционе будет выставлено более 100 памятных предметов, которые были использованы в съемках в качестве реквизита. Будет продана мебель, использованная для декорации квартиры Росса Геллера (Дэвид Швиммер) — комод из красного дерева и круглый пуф в марокканском стиле. Ожидается, что каждый из предметов будет продан за 2266 фунтов стерлингов ($700).
Из других оригинальных предметов из квартиры персонажа поклонники сериала смогут приобрести керамический бюст со стола Росса и несколько металлических подставок для книг.
Тем не менее, самым дорогостоящим предметом на аукционе стала студийная репродукция дивана из кофейни Central Perk. Его предполагаемая стоимость составляет 2266 фунтов стерлингов ($2998).
Кроме того, на аукционе, который через месяц будет устроен в честь 30-летия со дня премьеры сериала, заинтересованные смогут сделать ставки на предметы одежды из гардеробов персонажей.
13 августа издание The New York Post сообщило о том, что на аукцион будут выставлены инструкции для бортпроводников Елизаветы II. Уточняется, что были выставлены записки стюардессы авиакомпании British Airways Элизабет Эванс, которые раскрывают подробную информацию о пожеланиях королевы во время тура по Сингапуру и Малайзии в 1989 году.
Несколькими месяцами ранее, 30 мая, пресс-служба аукционного дома сообщила о продаже гитары британского музыканта Джона Леннона за $2 857 500 на аукционе Julien’s Auctions. Уточняется, что что музыкант и еще один участник The Beatles Джордж Харрисон использовали эту гитару для записи альбома Help!