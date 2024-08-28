Диван из сериала «Друзья» выставят на аукцион

В общем количестве на аукционе будет выставлено более 100 памятных предметов, которые были использованы в съемках в качестве реквизита. Будет продана мебель, использованная для декорации квартиры Росса Геллера (Дэвид Швиммер) — комод из красного дерева и круглый пуф в марокканском стиле. Ожидается, что каждый из предметов будет продан за 2266 фунтов стерлингов ($700).