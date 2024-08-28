Калининград вошел в топ-5 направлений в бархатный сезон 2024

Калининград вошел в топ-5 авианаправлений в бархатный сезон 2024 года и занял 4 место после Сочи, Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом сообщает сервис Туту. Замыкает список город Минеральные Воды.
Интересно, что среди маршрутов на первом месте оказался «Москва-Сочи», на втором стоит «Москва-Калининград».
Также Калининград вошел в топ городов, где в начале осени туристы из регионов РФ чаще всего бронируют отели. Средний чек на одну ночь в Калининграде — 3324 рублей. В среднем путешественники останавливаются в отелях на 3−6 дней.