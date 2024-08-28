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Калининград вошел в топ-5 направлений в бархатный сезон 2024

Туристы все чаще покупают авиабилеты в наш регион.

Калининград вошел в топ-5 авианаправлений в бархатный сезон 2024 года и занял 4 место после Сочи, Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом сообщает сервис Туту. Замыкает список город Минеральные Воды.

Интересно, что среди маршрутов на первом месте оказался «Москва-Сочи», на втором стоит «Москва-Калининград».

Также Калининград вошел в топ городов, где в начале осени туристы из регионов РФ чаще всего бронируют отели. Средний чек на одну ночь в Калининграде — 3324 рублей. В среднем путешественники останавливаются в отелях на 3−6 дней.

туризм и отдых