IT-эксперт Капранов указал на распространение дезинформации западными площадками

Действия Meta наглядно иллюстрируют как отношение ИТ-гиганта к пользователям, так и к свободе слова. Фактически вместо удобного, привычного и эффективного инструмента компания вводит новый, неудобный и закрытый. Но самой Meta и ее кураторам в американском правительстве ситуация выгодна. Теперь корпорацию будет сложнее уличить в проблемах с модерацией, а за счет наличия подконтрольной третьей стороны нет никаких сомнений в том, что доступ к библиотеке получат лишь нужные люди, которые будут писать правильные, угодные государству и Цукербергу вещи.