До плюс 3 похолодает в Челябинской области: погода последних дней августа

В четверг в регионе удержится переменная облачность, местами прошумят кратковременные дожди, ночью возможны грозы. В ночные и утренние часы кое-где будут наблюдаться туманы. Ветер западной четверти 4−9 м/с, локально порывы до 12 м/с. Температура воздуха 29 августа ночью плюс 11−16, в горах и низинах — до 8, днем — 19−24, на юге — до 27 градусов.