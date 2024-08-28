До плюс 3 похолодает в Челябинской области: погода последних дней августа

В четверг в регионе удержится переменная облачность, местами прошумят кратковременные дожди, ночью возможны грозы. В ночные и утренние часы кое-где будут наблюдаться туманы. Ветер западной четверти 4−9 м/с, локально порывы до 12 м/с. Температура воздуха 29 августа ночью плюс 11−16, в горах и низинах — до 8, днем — 19−24, на юге — до 27 градусов.
Непосредственно в Челябинске в предстоящие 24 часа без существенных осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 14−16, завтра днем — 20−22.
Ночью 30 августа по области преимущественно без осадков и плюс 7−12, днем в пятницу местами кратковременные дожди и плюс 15−20. В субботу дождей не прогнозируется, 31 августа ночью плюс 6−11, в низинах — до плюс 3 градусов, днем — максимум плюс 14−19. Ветер северо-западный, северный 4−9 м/с.