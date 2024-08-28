89 молодых семей получили сертификаты на жилье с начала года в Иркутске

С начала этого года 89 молодых семей из областного центра получили свидетельства о праве на социальную выплату. На эти деньги можно построить или купить жилье, а также погасить ипотеку. Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации города.
Выплату предоставляют на безвозмездной основе только один раз. В приоритете семьи, где трое и более детей. Попасть в программу могут пары возрастом до 35 лет. Они должны быть платежеспособными, а также иметь российское гражданство.
— Улучшение жилищных условий — одно из приоритетных направлений в работе городской власти. На эти цели привлекаем деньги из регионального и федерального бюджетов. Например, проводим расселение аварийного фонда. Также жилье приобретается за счет средств инвесторов. Из местного бюджета компенсируем арендную плату при найме жилья молодым специалистам, работающим в социальной сфере, — рассказал мэр Иркутска Руслан Болотов.
Данную поддержку оказывают с 2005 года. За этот срок уже помогли более 2100 семей. На данный момент выплачивают от 900 тысяч до 2,5 миллиона рублей. Размер выплаты напрямую зависит от состава семьи.
Ранее КП-Иркутск сообщала, жителям Катангского района, которые пострадали от паводков, выплатят материальную помощь.