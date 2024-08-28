В Ростове выставили на продажу BMW, изъятый у бывшего борца с коррупцией

Ранее сообщалось, что у бывшего борца с коррупцией изъяли имущество более чем на 130 млн рублей. По данным Генпрокуратуры, за период службы мужчина на незарегистрированные деньги успел приобрести квартиры, жилой дом с участком и машины, а также оформить несколько банковских вкладов на своих родственников.