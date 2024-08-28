В Ростове выставили на продажу BMW, изъятый у бывшего борца с коррупцией

В Ростовской области на торги выставили автомобиль BMW X5 xDrive 40i, изъятый у бывшего полицейского, обвиняемого в получении взяток. Об этом рассказали в территориальном управлении Росимущества.
Иномарку 2019 года выпуска продают со скидкой в 30%, начальная цена лота — 3,2 млн рублей. Заявки на участие в аукционе будут приниматься до 6 сентября 2024 года.
Как выяснилось, транспорт ранее принадлежал экс-начальнику отделения по борьбе с экономическими преступлениями отдела полиции УМВД России по Ростову-на-Дону. Имущество мужчины обратили в собственность государства на основании судебного решения.
Ранее сообщалось, что у бывшего борца с коррупцией изъяли имущество более чем на 130 млн рублей. По данным Генпрокуратуры, за период службы мужчина на незарегистрированные деньги успел приобрести квартиры, жилой дом с участком и машины, а также оформить несколько банковских вкладов на своих родственников.