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Ремонт Дома культуры в деревне Леонова Братского района почти завершен

Степень готовности объекта составляет 99%

Источник: Комсомольская правда

Капитальный ремонт в деревне Леонова Братского района близится к завершению, его готовность составляет 99%. Об этом сообщил министр строительства Иркутской области Александр Галкин.

В здании провели отделку, установили пожарную сигнализацию, заменили двери и поставили новые окна, привели в порядок инженерные сети, обновили фасад и кровлю, перестелили полы, обновили потолочные перекрытия. Кроме того, навели порядок на прилегающей территории.

— Чтобы провести реконструкцию, подрядчику пришлось почти полностью разобрать старое здание учреждения культуры, — отметил Александр Галкин.

По данным профильного министра, завершение работ запланировано на конец сентября и подрядчик сегодня укладывается в установленные сроки. Сейчас рабочие заканчивают внутреннюю отделку помещений и устраняют мелкие недочеты.

Обновление деревенского Дома культуры стало возможным благодаря участию в региональной программе «Развитие культуры» национального проекта «Культура». На эти цели из бюджетов разных уровней было выделено более 7 млн рублей.

Помимо капитального ремонта культурного объекта в Братском районе, в этом году в рамках нацпроекта «Культура» проводятся капитальные ремонты краеведческого отдела музея им. академика М. К. Янгеля в Железногорске-Илимском, школы искусств в Киренске и клуба в деревне Заглик Боханского района.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Казачинско-Ленском районе Иркутской области по распоряжению губернатора Игоря Кобзева проводятся работы для обеспечения качественной телефонной связи.