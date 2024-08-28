Ремонт Дома культуры в деревне Леонова Братского района почти завершен

Помимо капитального ремонта культурного объекта в Братском районе, в этом году в рамках нацпроекта «Культура» проводятся капитальные ремонты краеведческого отдела музея им. академика М. К. Янгеля в Железногорске-Илимском, школы искусств в Киренске и клуба в деревне Заглик Боханского района.