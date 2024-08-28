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Стало известно, почему перестала стрелять пушка на Караульной горе

Пушка на Караульной горе в Красноярске в августе ушла на каникулы.

Источник: Правительство Красноярского края

Жителям Красноярска объяснили, почему перестала стрелять пушка на Караульной горе. Об этом сообщает телеканал «Енисей» со ссылкой на пресс-службу СФУ.

Как рассказали в университете, стрельба из пушки — часть учебного процесса курсантов. Именно они производят выстрелы из пушки на Караульной горе в полдень. Поскольку в августе они в отпуске, выстрелы из пушки временно прекратили. Их возобновят со 2 сентября, когда начнутся занятия.

А пока пушка проходит техническое обслуживание.

Отметим, что вместо пороховых зарядов выстрелы из пушки производятся с помощью смеси газов и электрического заряда, что позволяет регулировать громкость.

Напомним, что традиция полуденного выстрела из пушки на Караульной горе ведет свой отсчет с 2001 года. В декабре 2019 года гаубицу Д-30 закрывали на ремонт, но так и не вернули, а в ноябре 2023 года возобновили традицию с помощью гаубицы образца 1938 года выпуска М-30.

Ранее сообщалось о том, что в СФУ прошел педагогический совет, на котором губернатор Красноярского края Михаил Котюков обозначил основные приоритеты в развитии образования.

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