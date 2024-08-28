Стало известно, почему перестала стрелять пушка на Караульной горе

Напомним, что традиция полуденного выстрела из пушки на Караульной горе ведет свой отсчет с 2001 года. В декабре 2019 года гаубицу Д-30 закрывали на ремонт, но так и не вернули, а в ноябре 2023 года возобновили традицию с помощью гаубицы образца 1938 года выпуска М-30.