Родные бойца СВО, ценой жизни спасшего 150 товарищей: «У него было доброе и чистое сердце»

«Родился настоящим богатырем», — вспоминает Ирина Дамбаева, родная тетя бойца. Артему пришлось рано повзрослеть, он стал для семьи надежной поддержкой и опорой, особенно для его матери, страдающей от тяжелой болезни, и для бабушки с дедушкой. Что же касается отца, мальчишка его никогда не знал. После смерти деда остался в семье единственным мужчиной. На его плечи ложилось все больше ответственности и забот. Успевал не только учиться, но и помогать по хозяйству, например, колол дрова, чтобы в доме всегда было тепло и уютно.