Родные бойца СВО, ценой жизни спасшего 150 товарищей: «У него было доброе и чистое сердце»

В феврале 2022 года 25-летний Артем Дамбаев из Забайкалья в числе первых отправился в зону СВО в должности наводчика-оператора боевой машины пехоты. Однако вернуться молодому человеку было не суждено… Спустя месяц его пребывания «за ленточкой» рота в 150 бойцов, среди которых был и сибиряк, попала в засаду. Артем вместе с командиром мотострелкового взвода, 24-летним Балданом Цыдыповым, будущим Героем России, о котором КП-Иркутск рассказывала не раз, решительно приняли огонь на себя, прикрыв боевых товарищей.
— Развернули вместе боевую машину и дали отпор, пока остальные отступали, — рассказывал о том ужасном дне Балдан. Там, на поле боя, практически у него на руках скончался Артем… Ценой своей жизни он помог спасти всю роту. Сейчас губернатор Забайкальского края ходатайствует о присвоении Артему Дамбаеву звания Героя России посмертно.
«ДОБРОЕ И ЧИСТОЕ СЕРДЦЕ».
Артем родом из небольшого села Зугмара, что в Забайкалье.
«Родился настоящим богатырем», — вспоминает Ирина Дамбаева, родная тетя бойца. Артему пришлось рано повзрослеть, он стал для семьи надежной поддержкой и опорой, особенно для его матери, страдающей от тяжелой болезни, и для бабушки с дедушкой. Что же касается отца, мальчишка его никогда не знал. После смерти деда остался в семье единственным мужчиной. На его плечи ложилось все больше ответственности и забот. Успевал не только учиться, но и помогать по хозяйству, например, колол дрова, чтобы в доме всегда было тепло и уютно.
— Сердце у племянника было доброе и чистое. Никогда не обижал сверстников, боялся сделать кому-либо больно. А как любил родных! Никогда не слышали о нем ни одного плохого слова.
До пятого класса Артем был единственным учеником в школе села Зугмара. Одноклассники появились у него только в шестом классе, когда его перевели в школу поселка Новопавловка. Расстояние в 6 км преодолевал на автобусе.
— Племянник мечтал стать поваром. Настолько обожал готовить. Постоянно радовал семью вкусными блюдами.
После окончания девятого класса Артем поступил на повара в Байкальский колледж туризма и сервиса. Через два года его призвали на срочную службу.
Отслужив, Артем подписал свой первый контракт. Тогда ему было присвоено звание сержанта. В 2016 году он участвовал в боевых действиях в Сирии.
— Сослуживцы с большим уважением и почтением относились к Артему, — рассказывает Ирина.
НЕРАВНОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ.
— В 2021 году Артем попросил перевода в пятую танковую дивизию Улан-Удэ. Спустя год отучился на наводчика-оператора боевой машины пехоты.
С началом СВО он в числе первых вышел на защиту Родины. Колонна Артема шла первой. Но вскоре бойцы попали в засаду. Артем Дамбаев и Балдан Цыдыпов совершили настоящий подвиг. Своим ребятам они приказали уходить, спасать людей и технику, сами заняли круговую оборону. Этот ожесточенный бой с врагом продлился два часа. Отстреливаясь, Артем погиб, а тяжелораненого Балдана спасли подоспевшие танкисты.
— Мы жили в мучительном ожидании любой весточки с передовой. И вести пришли, но недобрые… — вспоминает Ирина.
Из военкомата маме Артема доставили похоронку. Простились с бойцом на его родине, в Забайкалье. Родные тяжело переживают утрату, его матери до сих пор трудно обо всем вспоминать. Хотя, конечно же, гордятся…
Артем Дамбаев награжден посмертно Орденом Мужества. А сейчас губернатор Забайкалья ходатайствует о присвоении сибиряку «Звезды героя». Просят увековечить подвиг земляка и жители Дальнего Востока, собрав 20 тысяч подписей.