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Стали известны обстоятельства ухода главы Калачинского района Омской области с поста

«Суперомску» удалось ознакомиться с постановлением Совета Калачинского муниципального района Омской области № 13 от 27 августа 2024 года, которое именуется «О досрочном прекращении полномочий Главы Калачинского муниципального района Омской области Ф. А. Мецлера».

В частности, в тексте указано, что депутатский корпус Калачинского района рассмотрел заявление Фридриха Мецлера об отставке по собственному желанию, которое датировано 26 августа 2024 года.

«В соответствии с частью 3 статьи 27 Устава Калачинского муниципального района Омской области полномочия Главы Калачинского муниципального района Омской области временно исполняет Бендерский Максим Сергеевич — первый заместитель Главы Калачинского муниципального района Омской области, на период до начала исполнения полномочий Главой Калачинского муниципального района Омской области, избранного Советом Калачинского муниципального района Омской области по результатам конкурса», — также прописано в нормативном акте.

Стоит напомнить, что Фридрих Мецлер избран главой Калачинского района Омской области в 2014 году. Этому предшествовали 8 лет (2 полных срока) на посту главы Калачинского городского поселения.