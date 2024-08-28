Стали известны обстоятельства ухода главы Калачинского района Омской области с поста

«В соответствии с частью 3 статьи 27 Устава Калачинского муниципального района Омской области полномочия Главы Калачинского муниципального района Омской области временно исполняет Бендерский Максим Сергеевич — первый заместитель Главы Калачинского муниципального района Омской области, на период до начала исполнения полномочий Главой Калачинского муниципального района Омской области, избранного Советом Калачинского муниципального района Омской области по результатам конкурса», — также прописано в нормативном акте.