Стали известны обстоятельства ухода главы Калачинского района Омской области с поста

В частности, в тексте указано, что депутатский корпус Калачинского района рассмотрел заявление Фридриха Мецлера об отставке по собственному желанию, которое датировано 26 августа 2024 года.
«В соответствии с частью 3 статьи 27 Устава Калачинского муниципального района Омской области полномочия Главы Калачинского муниципального района Омской области временно исполняет Бендерский Максим Сергеевич — первый заместитель Главы Калачинского муниципального района Омской области, на период до начала исполнения полномочий Главой Калачинского муниципального района Омской области, избранного Советом Калачинского муниципального района Омской области по результатам конкурса», — также прописано в нормативном акте.
Стоит напомнить, что Фридрих Мецлер избран главой Калачинского района Омской области в 2014 году. Этому предшествовали 8 лет (2 полных срока) на посту главы Калачинского городского поселения.