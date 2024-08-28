Как и чем отстирать краску с одежды в домашних условиях и когда нужна химчистка

От многих видов пятен краски можно избавиться, если сразу капнуть на место загрязнения средство для мытья посуды и руками втереть его в ткань, а потом отправить одежду в стиральную машину. Это подходит даже для черной краски, но действовать нужно быстро, чтобы она не успела схватиться, рассказала «Газете.Ru» стилист Наталья Беднякова. Однако этот способ работает не всегда. В большинстве случае перед тем, как начать оттирать краску с одежды, нужно учесть несколько ключевых моментов, чтобы увеличить шансы на успешное удаление пятна.