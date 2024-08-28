Администрацию Хабаровска через суд обязали отремонтировать дорогу на Минометной

Прокуратура Железнодорожного района Хабаровска провела проверку состояния улицы Минометной. Выяснилось, что на участке дороги есть серьезные дефекты. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Просадки на дороге могут быть опасны для водителей и пешеходов. Это также затрудняют работу экстренных служб, которым сложно быстро добраться до места происшествия.
«После проверки прокуратура подала в суд иск к администрации города, требуя исправить дорожное покрытие и привести его в соответствие с ГОСТ», — рассказали в ведомстве.
Суд удовлетворил иск прокуратуры. Пока решение суда не вступило в законную силу.