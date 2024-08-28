Глава Новосибирской области оценил участие регионов в научной повестке

В Новосибирске проходит XI Международный форум «Технопром-2024». Во второй день, 28 августа, заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко пообщался с губернатором Новосибирской области. Темой стали итоги работы комиссии по науке.
Прямой эфир с площадок масштабного мероприятия транслирует «BFM-Новосибирск».
Как отметил в беседе Андрей Травников, ещё некоторое время назад регионы не связывали научную повестку и свои задачи. Губернатор считал это неверным и обратился к тогдашнему министру образования и науки Андрею Фурсенко.
В 2020-м году были предложены поправки в Бюджетный кодекс о передаче регионам части финансирования науки и разработок. Идею поддержали в ГосДуме.
В настоящее время, уверен Андрей Травников, многие регионы включены в научную плоскость. Кроме того, в этом деле поддерживает государство.
По мнению губернатора, нельзя терять системный подход в решении научно-технологических вопросов. Важно привлекать бизнес, который готов вкладывать инвестиции в научные проекты.