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Глава Новосибирской области оценил участие регионов в научной повестке

По словам губернатора, одно из достижений — регионализация научной повестки страны.

Источник: Сиб.фм

В Новосибирске проходит XI Международный форум «Технопром-2024». Во второй день, 28 августа, заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко пообщался с губернатором Новосибирской области. Темой стали итоги работы комиссии по науке.

Прямой эфир с площадок масштабного мероприятия транслирует «BFM-Новосибирск».

Как отметил в беседе Андрей Травников, ещё некоторое время назад регионы не связывали научную повестку и свои задачи. Губернатор считал это неверным и обратился к тогдашнему министру образования и науки Андрею Фурсенко.

В 2020-м году были предложены поправки в Бюджетный кодекс о передаче регионам части финансирования науки и разработок. Идею поддержали в ГосДуме.

В настоящее время, уверен Андрей Травников, многие регионы включены в научную плоскость. Кроме того, в этом деле поддерживает государство.

По мнению губернатора, нельзя терять системный подход в решении научно-технологических вопросов. Важно привлекать бизнес, который готов вкладывать инвестиции в научные проекты.