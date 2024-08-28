В омском Минздраве рассказали, как подготовить ребёнка к школе

«Родители выбирают привычный для ребенка игровой материал (любимые игрушки) и предлагают ему познакомить игрушки друг с другом, узнать о каждой из них что-то интересное и в ответ рассказать о себе. В процессе игры ребенок будет учиться оценивать свое эмоциональное состояние, а также эмоциональное состояние других, например, тех, с кем он “знакомится”, а также выстраивать новые стратегии своего поведения», — советует специалист.