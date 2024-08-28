В омском Минздраве рассказали, как подготовить ребёнка к школе

Главный внештатный детский психиатр министерства здравоохранения Омской области Ирина Гранкина рассказала, как правильно подготовить ребёнка, который первый раз идёт в школу. Психиатр отметила, что для 7-летнего ребёнка начало обучения в школе — это новый этап в жизни и связанный с этим стресс. Помочь первокласснику преодолеть этот стресс могут родители.
«Если родители абсолютно спокойны, не тревожны, уверены в том, что школа — это определённо новый этап в жизни ребенка, то, соответственно, их спокойствие и положительные эмоции передаются будущему ученику», — отмечает врач.
Психиатр советует готовить школьника к учёбе и различным ситуациям через игру. Например, знакомство с новыми людьми.
«Родители выбирают привычный для ребенка игровой материал (любимые игрушки) и предлагают ему познакомить игрушки друг с другом, узнать о каждой из них что-то интересное и в ответ рассказать о себе. В процессе игры ребенок будет учиться оценивать свое эмоциональное состояние, а также эмоциональное состояние других, например, тех, с кем он “знакомится”, а также выстраивать новые стратегии своего поведения», — советует специалист.
Родителям также советуют не навязывать первокласснику своего мнения, а дать ему возможности накопить свой собственный поведенческий опыт.