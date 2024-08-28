В Волгоградской области создадут еще две тропы здоровья

У нас в регионе первый такой пешеходный маршрут уже работает в Городище — от церкви в центре поселка до Солдатского поля и обратно. Команды ходят в сопровождении профессиональных инструкторов, участвуют в межмуниципальных соревнованиях по подсчету шагов. В этом сезоне на тропах появятся таблички с QR-кодами, отсканировав которые, можно будет сделать упражнения по видео-роликам.