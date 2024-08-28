В Волгоградской области создадут еще две тропы здоровья

Еще два пешеходных маршрута здоровья откроются в Волгоградской области — в Камышине и Нехаевском районе. Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации» и ее президент, академик РАН и главный сердечно-сосудистый хирург Минздрава России Лео Бокерия объявили о создании еще 50 умных маршрутов для оздоровления населения регионов страны. Сейчас эти маршруты проходят паспортизацию, а инструкторы ЗОЖ — обучение. Создаются команды любителей ходьбы.
У нас в регионе первый такой пешеходный маршрут уже работает в Городище — от церкви в центре поселка до Солдатского поля и обратно. Команды ходят в сопровождении профессиональных инструкторов, участвуют в межмуниципальных соревнованиях по подсчету шагов. В этом сезоне на тропах появятся таблички с QR-кодами, отсканировав которые, можно будет сделать упражнения по видео-роликам.
Проект реализуют при поддержке Фонда Президентских грантов, он направлен на содействие развитию инфраструктуры ЗОЖ в населенных пунктах.
— Большое количество исследовательских работ, социальных опросов показало, что людям крайне важно иметь не только большие стадионы, ФОКи и фитнесс-центры, гораздо важнее иметь в шаговой доступности дворовые спортивные площадки, оборудованные малые физкультурные площадки в парках и скверах, небольшие тренажерные залы, велосипедные и пешеходные маршруты
Базовый элемент в этом проекте — создание в муниципалитетах России маршрутов «10 тысяч шагов». Вдоль пешеходных троп оборудуют площадки отдыха, а сам маршрут планируют так, чтобы на пути были достопримечательности и парки.
Авторы проекта напоминают, что ходьбу не заменят никакие лекарства.
— Если ходить правильно, это может избавить от беспокойства, уменьшить боль в спине, укрепить мышцы и кости, повысить гибкость и продлить жизнь. Ходьба также эффективна, как и любое занятие в тренажерном зале, и ничего не стоит, кроме вложения в хорошую пару обуви для ходьбы, говорят в Лиге здоровья нации.
ВАЖНО!
Посмотреть маршруты в своем регионе, найти инструктора можно на сайте проекта.