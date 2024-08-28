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С 1 сентября в Ростовской области изменится расписание «Валдаев»

Расписание водных прогулочных и регулярных рейсов изменится с осени в Ростовской области.
Источник: Комсомольская правда

С 1 сентября в Азове запустят новый прогулочный рейс на речном судне «Валдай», он будет выполняться с 10:30 до 11:30. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта Ростовской области.

При этом расписание дневного прогулочного рейса в Ростове-на-Дону сохранят, поездки планируются с 14:40 до 15:40.

— Кроме того, с началом осени изменится расписание регулярных речных пассажирских маршрутов из Ростова-на-Дону в Азов и обратно. Это связано с сокращением светового дня, — говорится на сайте минтранса региона.

По маршруту Ростов-на-Дону — Азов суда на подводных крыльях будут отправляться раньше обычного: по утрам — в 9:30, днем — в 15 часов. По маршруту Азов — Ростов-на-Дону вечерние рейсы перенесли на 16:05.

Также скорректировали длительность остановки судов в Семикаракорске. Отправление в станицу Багаевскую будет происходить в 13:25.

Добавим, водные пассажирские перевозки в регионе начались в 2024 году. Первый маршрут на судне «Валдай» между Ростовом и Азовом запустили в конце марта, а в июле был открыт рейс из донской столицы в станицу Багаевскую и Семикаракорск. Перевозки из Ростова в Таганрог планируют запустить до конца года.