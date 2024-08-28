С 1 сентября в Ростовской области изменится расписание «Валдаев»

Добавим, водные пассажирские перевозки в регионе начались в 2024 году. Первый маршрут на судне «Валдай» между Ростовом и Азовом запустили в конце марта, а в июле был открыт рейс из донской столицы в станицу Багаевскую и Семикаракорск. Перевозки из Ростова в Таганрог планируют запустить до конца года.