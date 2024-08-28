WSJ: Макрон в 2018 году предлагал Дурову переместить офис Telegram в Париж

Павел Дуров и Эммануэль Макрон встречались в 2018 году и обсуждали перенос штаб-квартиры Telegram в Париж, сообщила Wall Street Journal. За год до этого предложения шпионы Франции и ОАЭ, где сейчас находится главный офис мессенджера, взломали iPhone Дурова. Что известно о тайной операции спецслужб и связана ли она с «абсолютно нелогичнам визитом» основателя Telegram во Францию — в нашем материале.