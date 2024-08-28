«Никого не слушай. Все будет хорошо!»: В Ростове старшему сыну вручили Орден Мужества погибшего на СВО отца

Екатерина Плешакова — многодетная мать из Ростова. А еще она столкнулась с самым страшным в жизни — с потерей близкого человека. Ее муж погиб в зоне специальной военной операции. Женщина осталась одна с четырьмя детьми на руках, но нашла в себе силы жить дальше.
«ЗА ЛЕНТОЧКУ» УШЕЛ В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СЫНА.
43-летняя дончанка с гордостью говорит, что ее Анатолий — самый лучший муж и отец.
— Мы познакомились в 2004-м, через год поженились. У меня была дочь от первого брака. Но по-настоящему родным отцом для нее был именно Толя.
В браке у пары родились еще два сына и дочка. Мальчикам сейчас 17 и 13 лет, а младшей дочери — восемь.
— Муж лет десять работал в МЧС кинологом. Потом подписал контракт с Минобороны. Служил в батальоне радиоэлектронной войны.
О том, что командование отправляет его в зону специальной военной операции, 39-летний мужчина узнал незадолго до семнадцатилетия старшего сына Кирилла.
— А «за ленточку» отправился как раз в день его рождения. Помню, как прощались. Он обнял меня крепко и сказал: «Никого не слушай. Все будет хорошо».
«И КОСИЧКИ МОГ ЗАПЛЕСТИ, И БОРЩ СВАРИТЬ».
В зоне СВО Анатолий отвечал за связь.
— Младший сын в тот период как раз стоял на перепутье — где ему учиться: в обычной школе или с братом — в кадетском корпусе Ставрополя. Перед тем, как отправиться в зону специальной военной операции, мы с мужем решили не торопить события. Помню, как Толя сказал: пусть младший пойдет в кадетский корпус, если его позовут. Так и случилось: после того как мужа не стало, Андрея пригласили туда учиться.
А утром, за несколько часов до гибели, Анатолий в переписке с женой снова спрашивал о детях.
— Он вообще был замечательным отцом: и косички мог заплести, и борщ сварить.
Известно, что старший сержант Анатолий Плешаков погиб на своем боевом посту.
— По пункту связи враг бил прицельно, из «Хаймерса». Помню, как на следующий день, еще не зная, что мужа больше нет, мы с детьми собирались в зоопарк. Но меня будто что-то держало дома. А ближе к обеду пришли из части. Сказали, что муж погиб…
«ВСЕ ХОДИЛА ПО ПАЛАТАМ И ВЫСМАТРИВАЛА».
Екатерина признается: все, что происходило потом, она помнит смутно.
— Старшая дочь, которая работала в военном госпитале, и вовсе не поверила, что папа погиб. Все ходила по палатам, высматривала отца. Надеялась, что в части ошиблись… Что он просто ранен… Младшая, которая всегда любила рисовать, стала писать картины черной гуашью. Мальчишки же замкнулись в себе. Очень трудно было нам всем.
Пережить же горе Екатерине помогли дети.
— Я тогда к сыновьям в Ставрополь каждые выходные моталась. И знаете, потеря отца лишь укрепила сыновей в их желании стать военными. Кирилл сказал, что после одиннадцатого класса будет поступать в Михайловскую военную артиллерийскую академию.
«Я ПОНИМАЮ — ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ».
Как рассказали в «Фонде Защитников Отечества», именно ему и вручили Орден Мужества, которым посмертно был награжден отец.
— Мы вдвоем приезжали на церемонию. Орден вручал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Помню, как тогда Василий Юрьевич еще уточнил у меня: можно ли сыну, а не мне, отдать награду?
Екатерина признается: только спустя чуть больше года со дня гибели мужа пришла в себя.
— Первые месяцы и я, и дети жили на каком-то автопилоте. Младшей дочери справиться с психологической травмой помогло рисование. Сейчас она ходит в кружок неподалеку от дома. И все картины у нее вновь яркие! На меня, порой, накатывает так, что могу разреветься. Но беру себя в руки. Я понимаю — жизнь продолжается. И ради Толи я должна сделать все, чтобы дети выросли достойными своего отца!