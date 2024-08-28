«Никого не слушай. Все будет хорошо!»: В Ростове старшему сыну вручили Орден Мужества погибшего на СВО отца

— Младший сын в тот период как раз стоял на перепутье — где ему учиться: в обычной школе или с братом — в кадетском корпусе Ставрополя. Перед тем, как отправиться в зону специальной военной операции, мы с мужем решили не торопить события. Помню, как Толя сказал: пусть младший пойдет в кадетский корпус, если его позовут. Так и случилось: после того как мужа не стало, Андрея пригласили туда учиться.