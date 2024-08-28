Виталий Хоценко оценил ход работ в строящемся омском микрорайоне «Зеленая река»

«Хочу отметить, что Группа компаний “Эталон” выдерживает сроки строительства объектов. Это важно не только жителям, которые будут заселяться в эти дома. Компания также в рамках социальных обязательств по соглашению передаёт 5% объёма введённого жилья в собственность города и области, а мы распределяем квартиры среди очередников по программам расселения аварийного жилья, обеспечения жильём детей-сирот, обманутых дольщиков. Всего здесь за 12 лет будет построено более 1 млн квадратных метров жилья. Предусмотрено строительство трёх школ и семи детских садов», — рассказал губернатор.