Уфа экстренно приняла самолеты из Татарстана. Направлявшиеся в Нижнекамск самолеты экстренно перенаправили в столицы соседних регионов.
Как сообщили в аэропорту Нижнекамска, сегодня днем, 28 августа с 9 до 12:30 по московскому времени в аэропортах Казани и Нижнекамска действовал план «Ковёр» из-за угрозы атаки БПЛА.
Из Казани были задержаны 20 рейсов, прилет переправили в Ижевск, Самару и Уфу.
«Всего за время действий запрета десять воздушных судов были перенаправлены на запасные аэродромы: восемь, следовавших в Казань, и два судна, летевших в Нижнекамск», — сообщили в аэропорту Казани.