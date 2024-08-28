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Уфа экстренно приняла самолеты из Татарстана

Направлявшиеся в Татарстан самолеты экстренно перенаправили в столицы соседних регионов.

Источник: © РИА Новости

Уфа экстренно приняла самолеты из Татарстана. Направлявшиеся в Нижнекамск самолеты экстренно перенаправили в столицы соседних регионов.

Как сообщили в аэропорту Нижнекамска, сегодня днем, 28 августа с 9 до 12:30 по московскому времени в аэропортах Казани и Нижнекамска действовал план «Ковёр» из-за угрозы атаки БПЛА.

Из Казани были задержаны 20 рейсов, прилет переправили в Ижевск, Самару и Уфу.

«Всего за время действий запрета десять воздушных судов были перенаправлены на запасные аэродромы: восемь, следовавших в Казань, и два судна, летевших в Нижнекамск», — сообщили в аэропорту Казани.