ФК «Ростов» поборется за три очка с аутсайдером группы в Кубке России

Сегодня, 28 августа, игроки ФК «Ростов» на выезде сразятся с «Оренбургом» в мачте 3-го тура группового этапа Кубка России. Начало встречи в 19:30 по московскому времени.
Сейчас донская команда в группе B занимает второе место, имеет три очка и настолько же отстает от «Локомотива». «Оренбург» без очков находится на последнем четвертом месте.
Напомним, в 1-м туре Кубка России футболисты «Ростова» уступили «Локомотиву» (1:0), а во 2-м туре одержали победу над «Химками» (3:1), взяв три очка.
Добавим, места в таблице по итогам группового раунда определяются по сумме очков: 3 — за победу в основное время, 2 — за ничью в основное время и победу в серии пенальти, 1 — за ничью в основное время и поражение в серии пенальти.