Стало известно, каких ужесточений стоит ждать воронежским водителям с 1 сентября

Так, в первый день осени вступают в действие новые правила по установке камер, фиксирующих нарушения ПДД. В частности, в населенных пунктах знаки «Фотовидеофиксация» будут размещаться не менее, чем за 100 м до зоны контроля камерой. Треноги и замаскированные фотоловушки на обочинах останутся в прошлом.