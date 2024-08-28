Олбани
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, каких ужесточений стоит ждать воронежским водителям с 1 сентября

Грядущая осень российским автомобилистам принесет ряд изменений по части ПДД.

Новые правила начнут действовать уже с 1 сентября.

Так, в первый день осени вступают в действие новые правила по установке камер, фиксирующих нарушения ПДД. В частности, в населенных пунктах знаки «Фотовидеофиксация» будут размещаться не менее, чем за 100 м до зоны контроля камерой. Треноги и замаскированные фотоловушки на обочинах останутся в прошлом.

Согласно приказу Минздрава, с 1 сентября изменится и состав автоаптечки. Теперь в ней должны быть блокнот, карандаш или маркер черного, либо синего цветов, а также инструкция по оказанию первой помощи.

Кроме того, в сентябре увеличат штрафы за неоплату проезда по платным участкам дорог — для владельцев легковушек он составит 3 тысячи рублей.

штрафы