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В 2025 году выйдет сериал с участием Димы Билана

В недавнем интервью певец Дима Билан поделился, что были сняты пробные эпизоды сериала, в котором он принял участие. Выпуск картины запланирован на 2025 год.

Источник: Звук

В недавнем интервью певец Дима Билан поделился, что были сняты пробные эпизоды сериала, в котором он принял участие. Выпуск картины запланирован на 2025 год.

Дима Билан также рассказал, что ему часто предлагают сыграть в кино, но он ищет то, что подойдет именно ему, пишет News.ru.

Есть разные интересные роли, есть и главные, и камео. Мне бы хотелось попробовать и драматический, и комедийный жанры, и там и там я себя уже проявил.

Дима Билан
певец.

Дебют Билана в кино состоялся в 2025 году. Он сыграл камео в новогоднем музыкальном фильме «Ночь в стиле Disco». Также его можно было увидеть в картинах «Клуб», «Не родись красивой», «Звездные каникулы», «Королевство кривых зеркал», «Золотой ключик», «Театр абсурда», «Герой», «Жги!».

Недавно стало известно, что Дима Билан примет участие в новом сезоне «Битвы поколений».