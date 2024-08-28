В 2025 году выйдет сериал с участием Димы Билана

В недавнем интервью певец Дима Билан поделился, что были сняты пробные эпизоды сериала, в котором он принял участие. Выпуск картины запланирован на 2025 год.
Дима Билан также рассказал, что ему часто предлагают сыграть в кино, но он ищет то, что подойдет именно ему, пишет News.ru.
Есть разные интересные роли, есть и главные, и камео. Мне бы хотелось попробовать и драматический, и комедийный жанры, и там и там я себя уже проявил.
Дима Билан
певец.
Дебют Билана в кино состоялся в 2025 году. Он сыграл камео в новогоднем музыкальном фильме «Ночь в стиле Disco». Также его можно было увидеть в картинах «Клуб», «Не родись красивой», «Звездные каникулы», «Королевство кривых зеркал», «Золотой ключик», «Театр абсурда», «Герой», «Жги!».
Недавно стало известно, что Дима Билан примет участие в новом сезоне «Битвы поколений».