Сидели в тесных клетках: Двоих медвежат, запертых в фургоне, нашли в Петербурге

Странные звуки из оставленного у школы в Красносельском районе Петербурга фургона встревожили прохожих. Оказалось, что внутри сидели два медвежонка. При этом они не свободно разгуливали внутри фуры, а были заперты в тесных клетках. Сколько времени косолапые там провели, остается загадкой. Случившемся заинтересовалась природоохранная прокуратура Петербурга.
— Природоохранная прокуратура устанавливает обстоятельства приобретения, содержания и перевозки медведей. Сотрудники ведомства координируют деятельность правоохранительных и контролирующих органов на месте нахождения животных, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.
Владельца косолапых уже установили. Им оказался известный российский дрессировщик медведей Байрам Атаев. Он через цирковую организацию ввез в Россию животных для участия в международном фестивале. Об этом SPB.KP.RU сообщил источник.
Известно, что в клетках находились пятилетняя самка по кличке Масяня и трехлетний самец Тихон-Мотя. Животные, согласно проведенной перед поездкой экспертизе, были здоровы. Отразилось ли на их состоянии нахождение в фургоне, пока не ясно.