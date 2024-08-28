Сидели в тесных клетках: Двоих медвежат, запертых в фургоне, нашли в Петербурге

Странные звуки из оставленного у школы в Красносельском районе Петербурга фургона встревожили прохожих. Оказалось, что внутри сидели два медвежонка. При этом они не свободно разгуливали внутри фуры, а были заперты в тесных клетках. Сколько времени косолапые там провели, остается загадкой. Случившемся заинтересовалась природоохранная прокуратура Петербурга.