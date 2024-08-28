1 сентября ограничат продажу алкоголя в Иркутске

Нельзя будет купить алкоголь в границах проведения мероприятия и еще в радиусе 100 метров. Так запрет будет действовать с 7:00 до 14:00 в районе площади Собора Богоявления на улице Сухэ-Батора 1а. С 8:00 до 14:00 в районе площади Графа Сперанского и на сквере имени Кирова.