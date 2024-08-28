1 сентября ограничат продажу алкоголя в Иркутске

В Иркутске 1 сентября некоторое время будет запрещено продавать алкоголь. Связано это с проведением Дней русской духовности и культуры «Сияние России». Ограничение не распространяется на заведения, которые оказывают услуги общественного питания. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.
Нельзя будет купить алкоголь в границах проведения мероприятия и еще в радиусе 100 метров. Так запрет будет действовать с 7:00 до 14:00 в районе площади Собора Богоявления на улице Сухэ-Батора 1а. С 8:00 до 14:00 в районе площади Графа Сперанского и на сквере имени Кирова.
— С 8:00 до 14:00 по маршруту крестного хода (Собор Богоявления) — улица Ленина до пересечения с улицей Карла Маркса. На улице Карла Маркса до пересечения с улицей Сухэ-Батора. Также на улице Сухэ-Батора до Собора Богоявления. С 12:00 до 20:00 запрет вступит в силу в районе площади у памятника Александру III, — рассказали в пресс-службе правительства.
За пренебрежение ограничениями должностные лица могут получить штраф от 20 до 40 тысяч рублей, а юридические от 100 до 300 тысяч.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 2 сентября в Иркутске не будут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00.