В Ростове музей города хотят открыть в сентябре

В Ростове планируют открыть музей города, сообщает «Молот» ссылаясь на директора учреждения Сергея Гордиенко.
Музей появится на Шаумяна, 65. Сейчас там делают ремонт. Работы планируют завершить к 15 сентября. А эксперты параллельно готовят экспозиции.
Когда точно откроют музей, пока не сообщается. Либо его откроют ко Дню города, либо когда будут полностью окончены все работы.
Отмечается, что ко Дню города могут быть готовы не все произведения искусства. Если музей будут открывать частично, то в сентябре гостей будут ожидать экспозиции, охватывающие период от 1862 года до послевоенных лет ХХ века.