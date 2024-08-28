Олбани
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В пятницу, 30 августа, в Калачинском районе выберут нового главу

Этот пост снова планирует занять Фридрих Мецлер, для этого он даже ушел в отставку.

Источник: Комсомольская правда

Глава Калачинского района Фридрих Мецлер по собственному желанию ушел в отставку. Он решил участвовать в досрочных выборах и занять этот же пост на новый срок.

Обязанности главы района сейчас временно исполняет его первый заместитель Максим Бендерский. Выборы главы района состоятся уже в эту пятницу, 30 августа.

«Я действительно написал заявление, потому что истек срок моих полномочий. Планирую идти на следующие выборы главы района», — рассказал Мецлер в интервью «Омск-информу».

64-летний Фридрих Мецлер занимал пост руководителя Калачинского района уже пять раз. Кандидатуру главы выберут депутаты местного совета.