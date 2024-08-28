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В конце сентября в Ростовской области возможно похолодание до +1 градуса

Ночные похолодания прогнозируют в конце сентября в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В конце сентября 2024 года местами на севере Ростовской области ожидаются ночные похолодания до +1−7 градусов. Однако этот долгосрочный прогноз может и не сбыться, подчеркивают синоптики.

Отметим, краткосрочный и более вероятный прогноз погоды пока касается лишь начала месяца. Предварительно, в первую декаду сентября в дневные часы ожидается от +30 градусов и выше, а по ночам — в районе +20−25.

Также в указанный период не должно быть серьезных осадков. Возможны лишь небольшие дожди в отдельных районах региона.