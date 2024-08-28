Космонавт Анна Кикина оценила дороги в Новосибирске

«С того момента, как я крайний раз здесь была, по-моему, ничего особо не изменилось. Он такой же, каким я помню его. Что-то появляется, но понемногу. Самое главное для меня — психологическое, эмоциональное восприятие как доброго и уютного города, который я помню с детства», — призналась космонавт журналистам Сиб.фм.