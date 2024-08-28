Космонавт Анна Кикина оценила дороги в Новосибирске

Во время недавнего визита в Новосибирск космонавт Анна Кикина рассказала журналистам впечатления о визуальном стиле родного города и его архитектуре. На ее взгляд, город практически не меняется с годами.
«С того момента, как я крайний раз здесь была, по-моему, ничего особо не изменилось. Он такой же, каким я помню его. Что-то появляется, но понемногу. Самое главное для меня — психологическое, эмоциональное восприятие как доброго и уютного города, который я помню с детства», — призналась космонавт журналистам Сиб.фм.
Отметила Кикина и выраженный архитектурный стиль Новосибирска, пояснив, что у города свой особенный вид, который воспринимается по-разному. Также Анна акцентировала внимание на «положительных изменениях», среди которых строительство новых зданий и улучшение дорожной инфраструктуры.
«Бросилось в глаза, что появляются новые эстакады и дороги. Это на самом деле хорошо, потому что улучшает дорожную обстановку», — заявила космонавт.
Ранее BFM-Новосибирск сообщал, что космонавт из Новосибирска Анна Кикина вновь полетит на МКС в 2026 году.