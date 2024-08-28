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В Ростове зафиксировали сброс неочищенных сточных вод в реку Дон

Житель Ростова обнаружил, что в реку Дон сливают отходы.
Источник: Комсомольская правда

Информация о сбросе стоков в реку Дон в Ростове-на-Дону подтвердилась после проверки. Об этом сегодня, 28 августа, сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии региона.

Как выяснилось, состояние водоема в районе улицы Рельефной оценили после интернет-жалобы одного из очевидцев.

— В результате выезда и обследования прилегающей территории зафиксирован сброс неочищенных сточных вод. Все материалы уже направили в диспетчерскую службу Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора для принятия мер, — сообщили в пресс-службе минприроды Ростовской области.

Напомним, в конце июля в Ростове-на-Дону также фиксировали загрязнение ручья Безымянного. Тогда предостережение получила управляющая компания канализационно-насосной станции (КНС). Кроме этого, летом отмечались случаи гибели рыбы в районе улицы Рахманинова и в Северном водохранилище.