Ученик Александра Шлеменко подписал контракт с UFC

В ночь с 27 на 28 августа в Лас-Вегасе состоялся турнир президента UFC Даны Уайта. Одним из победителей турнира стал представитель новосибирского филиала школы «Шторм» Александра Шлеменко Андрей Пуляев. На Dana White’s Contender Series Пуляев победил американца Лиама Андерсона.
В составе профессиональной команды STORM Shlemenko Fight Team Андрей Пуляев выступает с 2021 года. После этого Андрей дебютировал в профессиональных ММА на турнире лиги SFC, боец провел 10 поединков и одержал восемь побед.
После победы на турнире в Лас-Вегасе Пуляев получил контракт с UFC.
«У этого молодого парня высокий бойцовский интеллект. У него может получиться блестящее будущее! Ему всего 26 лет! Добро пожаловать в UFC!», — поздравил российского бойца Дан Уайт.