Прокуратура заставила свердловских чиновников отремонтировать мост

В ходе надзорных мероприятий установлено, что железобетонный мост, расположенный по ул. Фрунзе в г. Верхотурье, передан в государственную собственность и закреплен на праве оперативного управления за ГКУ Свердловской области «Управление автомобильных дорог».
«По результатам проверки выявлено отсутствие секции перильного ограждения, дефекты дорожного полотна тротуара в виде выбоин, не позволяющих гражданам безопасно передвигаться по мосту», — сообщает Прокуратура.
С целью устранения выявленных нарушений прокуратура в адрес и.о. начальника ГКУ Свердловской области «Управление автомобильных дорог» внесла представление.
УралПолитRu уточняет, что в ходе выездного обследования установлено, что нарушения устранены, деревянное перильное ограждение заменено металлическим, произведена замена асфальтобетонного покрытия на тротуарной зоне.