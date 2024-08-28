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Прокуратура заставила свердловских чиновников отремонтировать мост

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 августа, УралПолитRu. Пресс-служба прокуратуры Свердловской области сообщает: Прокуратура Верхотурского района провела проверку по публикации СМИ о ненадлежащем состоянии мостового сооружения.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что железобетонный мост, расположенный по ул. Фрунзе в г. Верхотурье, передан в государственную собственность и закреплен на праве оперативного управления за ГКУ Свердловской области «Управление автомобильных дорог».

«По результатам проверки выявлено отсутствие секции перильного ограждения, дефекты дорожного полотна тротуара в виде выбоин, не позволяющих гражданам безопасно передвигаться по мосту», — сообщает Прокуратура.

С целью устранения выявленных нарушений прокуратура в адрес и.о. начальника ГКУ Свердловской области «Управление автомобильных дорог» внесла представление.

УралПолитRu уточняет, что в ходе выездного обследования установлено, что нарушения устранены, деревянное перильное ограждение заменено металлическим, произведена замена асфальтобетонного покрытия на тротуарной зоне.

Прокуратура